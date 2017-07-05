Филиппинские военные сообщили о казни предполагаемыми боевиками террористической группировки «Абу Сайяф» двух моряков из Вьетнама, удерживаемых в плену в течение восьми месяцев.

Представитель филиппинской армии капитан Джо-Анн Петинглей сообщил AFP, что военные нашли останки двух заложников в среду на острове Басилан. Этот остров считается оплотом террористической группировки «Абу-Сайяф».

«Это отчаянная мера «Абу Сайяф», так как они понимают, что они не получают выгоду от своей деятельности, связанной с похищением и требованием выкупа», — заявил военный.

Представитель филиппинской армии рассказал, что всего боевики удерживают в плену 22 заложников, 16 из которых иностранцы.

Казненные вьетнамские моряки были похищены в ноябре 2016 года при нападении боевиков на их судно. Всего тогда были похищены шесть человек. Один из них был освобожден из плена в июне, трое все еще находятся в заключении у боевиков.

«Абу Сайяф» неоднократно брала в плен с целью выкупа граждан Филиппин, Малайзии, Индонезии и других стран. В то же время нередко плененных убивают. Группировка была создана в начале 1990-х годов при финансовой поддержке главы «ль-Каиды» Усамы бен Ладена. Численность группировки оценивается властями Филиппин в 400-500 человек. Группировка в 2004 году совершила самый крупный теракт в истории Филиппин — взрыв на пароме «Суперферри-14». В результате террористической атаки тогда погибли более 200 человек.