Власти США не возвращают документы, которые были 16 июня изъяты у делегации КНДР в международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке, жалобу по этому поводу направил на имя генсека ООН Антониу Гутерришу северокорейский постпред Ча Сон Нам.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Госдеп США уже извинился за этот инцидент, однако документы так и не вернул. Документы были конфискованы у членов северокорейской делегации сотрудниками департамента внутренней безопасности США. ЦТАК отмечает, что сотрудники делегации имеют дипломатический иммунитет. Делегация прибыла в США для участия в проходившей в Нью-Йорке сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов.

Ча Сон Нам назвал произошедшее нарушением суверенитета КНДР и выразил надежду, что ООН «предпримет практические шаги для окончательного урегулирования этого инцидента». Также сообщается, что при изъятии документов члены делегации КНДР оказали сопротивление, против них была применена сила.