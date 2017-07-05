В городской суд Благовещенска поступило уголовное дело о растрате свыше одного миллиарда рублей на стройке космодрома Восточный. Средства были предназначены для строительства объектов на космодроме Восточный в Амурской области и реконструкцию объекта в Новосибирской области. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

По информации следователей, глава ООО «Управление строительства инфраструктурных объектов» города Красноярск Дмитрий Вишневский растратил более одного миллиарда рублей совместно с учредителем еще одной компании, пишет «РИА Новости».

«За два года Вишневский похитил путем растраты более 892 миллиона, вверенных ему на строительство объектов на космодроме Восточный, и еще свыше 318 миллионов растратил с учредителем компании», - сообщается в суде.