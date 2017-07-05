Заместитель губернатора провинции Аньхой Чжоу Чуньюй снят с должности и исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) за серьезные дисциплинарные нарушения, передает ТАСС.

Контролирующими партийными органами было установлено, что бывший чиновник «скрывал незаконные доходы за рубежом», а также «использовал свое служебное положение в интересах третьих лиц, получая за это вознаграждение».

Дело передано в гражданские судебные органы для дальнейшего расследования.