Свыше 20 рейсов задержаны в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово из-за сильного тумана, сообщили в воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы Кольцово, 11 рейсов вынуждены были приземлиться в аэропортах Челябинска и Перми вместо посадки в Екатеринбурге.

«Восемь задержек на вылет», — сообщили в пресс-службе. Всего задерживаются более 20 рейсов.

Метеорологи сообщают, что туман начал рассеиваться, планируется, что работа аэропорта вскоре будет восстановлена в обычном режиме.