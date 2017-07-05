Более 20 авиарейсов задержаны в аэропорту Екатеринбурга
Свыше 20 рейсов задержаны в екатеринбургском международном аэропорту Кольцово из-за сильного тумана, сообщили в воздушной гавани.
По сообщению пресс-службы Кольцово, 11 рейсов вынуждены были приземлиться в аэропортах Челябинска и Перми вместо посадки в Екатеринбурге.
«Восемь задержек на вылет», — сообщили в пресс-службе. Всего задерживаются более 20 рейсов.
Метеорологи сообщают, что туман начал рассеиваться, планируется, что работа аэропорта вскоре будет восстановлена в обычном режиме.