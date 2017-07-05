Приехавшие в Амурскую область из Южной Америки старообрядцы получили почти 6 миллионов рублей по программе предоставления грантов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), сообщает «РИА Новости».

Гранты получили двое глав КФХ, сумма каждого 2 млн 906 тыс. рублей. Поддержка предоставляется по направлению «Разведение крупного рогатого скота молочного направления и производство молочной продукции.

В Свободненском районе Амурской области живут 27 староверов, свое желание переехать подтвердили еще три семьи из Южной Америки.