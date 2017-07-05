В скором времени Северная Корея может провести новое ядерное испытание. Минобороны Южной Кореи оценивает вероятность этого события как высокую.

С таким заявлением выступил на слушаниях парламента глава оборонного ведомства Хан Мин Гу, сообщает агентство Ренхап. По его словам, существует высокая вероятность того, что КНДР осуществит новый подземный ядерный взрыв.

«Если северокорейский режим продолжит безрассудные провокации, он столкнется с суровыми санкциями со стороны международного сообщества и в конечном итоге самоуничтожится», — подчеркнул Хан Мин Гу.

Во вторник, 4 июля, Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14». Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно, а новая ракета способна нести большую ядерную боеголовку.