С момента начала демонстраций против правительства в Венесуэле в апреле было задержано свыше 3,6 тыс. человек, заявил глава НПО «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

По его словам, 452 человека из числа задержанных представил перед военным трибуналом, 438 являются политическими заключенными.

«С 1 апреля по 4 июля число арестов манифестантов составило 3616, из них 1141 человек находится под стражей», — написал Ромеро в Twiter.

ARRESTOS de manifestantes #1ABR al #4JL 7:00 PM 3616; 1141 aún detenidos. 452 ante tribunales militares, 438 Presos Políticos #Venezuela — Alfredo Romero (@alfredoromero) July 5, 2017

4 июля генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас заявила о том, что в ходе протестов погибли 90 человек. Позднее в тот же день власти страны сообщили о еще одном погибшем.

Протесты в Венесуэле начались в апреле после попыток президента страны Николаса Мадуро ограничить полномочия Национальной ассамблеи, которую контролирует оппозиция. На стороне президента также выступил Верховный суд страны.