На пляже в ливийской столице Триполи в результате попадания ракеты по пляжу погибли пять человек, еще 25 пострадали. Об этом передают иностранные СМИ со ссылкой на минздрав Ливии.

По данным министерства, инцидент произошел на пляже, расположенном напротив аэропорта Митига. Сообщается, что среди погибших есть ребенок.

Согласно информации неназванного источника в МВД Ливии, во вторник на территории аэропорта велись бои между силовиками и «преступными группировками». На вопрос, были ли атака на мирных жителей преднамеренная, источник не дал ответа, пишет «РИА Новости».