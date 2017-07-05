Главный бухгалтер муниципального управления МВД России «Красноярское» Надежда Николаева отправлена под стражу. Ее обвиняют в мошенничестве и служебных подлогах на сумму 130 млн рублей.

Николаева находилась под подпиской о невыезде, однако Центральный районный суд Красноярска принял решение об изменении меры пресечения. Дело в том, что главбуха уличили в умышленном затягивании судебного процесса, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Следствие считает, что подозреваемая в сговоре с подчиненным бухгалтером в период с 2007 по 2012 года похищала средства, выделенные на оплату труда сотрудников полиции.

Ей предъявлены обвинения по трем уголовным статьям: ст. 159 («Мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере»), ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 292 («Служебный подлог»). Дело Николаевой насчитывает 228 эпизодов противоправной деятельности. Подсудимая своей вины не признает.