В Московском регионе сохранится пасмурная погода, ожидается дождь с грозой и порывистый ветер.

Как сообщает Росгидромет, температура воздуха в городе днем поднимется до 18-20 градусов тепла, по области - от 15 до 20. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду, местами увеличатся до 12-17.

Предстоящей ночью будет переменная облачность, временами небольшой дождь, пишет ТАСС. В Москве столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла, по области - от 8 до 13 градусов.