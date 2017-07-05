Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не намерен обсуждать программу ракетно-ядерных и баллистических ракет за столом переговоров, пока США будут вести враждебную политику в отношении Пхеньяна. Об этом сообщил Ким Чен Ын после проведенного в стране 4 июля успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЦТАК, КНДР не намерена снижать укрепление ядерных сил и будет продолжать это делать, несмотря на санкции и давление со стороны США.

Ким Чен Ын поздравил ученых и технологов Военной академии и назвал проведенное в стране испытание «подарком для янки по случаю Дня независимости США».