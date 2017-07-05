По данным на 8:00 местного времени среды в Забайкальском крае зафиксировано 70 природных пожаров. Общая площадь возгорания составляет 45,8 тыс. гектар.

В некоторых районах действует 13 пожаров, часть из которых приходится на лес, пишет «Интерфакс».

По информации регионального Минприроды, 13 очагов возгорания удалось локализировать. В тушении пожара принимают участие 700 человек и 110 единиц техники.

Сообщается, что 44 лесных пожара, которые находятся в труднодоступных местах и районах, не тушат в связи с отсутствием угрозы населенным пунктам.