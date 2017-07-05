Атомный подводный крейсер «Смоленск» в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке совершил пуск крылатой ракеты в акватории Баренцева моря.

Начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга отметил, что стрельба была произведена из подводного положения крылатой ракетой «Гранит».

Мишень находилась на удалении порядка 400 километров и была успешно поражена.

Командующий Севфлотом вице-адмирал Николай Евменов отметил высокий профессионализм и морскую выучку экипажа атомного крейсера.

Атомный подводный крейсер «Смоленск» проекта 949А «Антей» был построен на северодвинском судостроительном предприятии «Севмаш» и зачислен в боевой состав Северного флота в 1990 году, отмечает ТАСС.