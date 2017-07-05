Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что намерен предложить на саммите G20 лидерам мировых стран занять более жесткую позицию в отношении крупных интернет-компаний.

По сообщению иностранных СМИ, Тернбулл считает необходимым сотрудничество между разведслужбами и такими компаниями, как Facebook, для обеспечения национальной безопасности и антитеррора.

В спецслужбах стран «Большой двадцатки» увеличивается раздражение против интернет-компаний, которые блокируют их попытки получить доступ к метаданным, передает ТАСС.

«Власти не хотят положить конец шифрованию в интернете, которое очень важно для поддержания информационной безопасности и защиты конфиденциальных данных», — сообщил иностранный источник.