В Солт-Лейк-Сити женщина увлеклась разговором по телефону и въехала в толпу прохожих, сообщает KUTV.

В результате происшествия один человек погиб, еще шестеро получили ранения. После инцидента автолюбительница вышла из машины и скрылась с места ДТП. Сейчас ее разыскивает полиция.

По сообщению очевидцев, люди видели, как женщина заговорилась по телефону, и кричали ей, чтобы та остановила машину. Виновница аварии съехала с дороги и врезалась в толпу людей.

По данному факту проводится проверка.