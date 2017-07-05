В префектуре Симанэ на западном побережье Японского моря объявили режим «особой тревоги» и дали указание срочно эвакуироваться 19,7 тыс. человек в связи с сильными ливнями и обрушившимися оползнями.

Метеорологи отмечают крайне высокую степень опасности, превышающую все известные до сих пор пределы, передают «РИА Новости».

Отмечается, что если выйти из дома невозможно или опасно, рекомендуется подняться на верхние этажи зданий.

Тем временем тайфун «Нанмандол», возникший в воскресенье южнее префектуры Окинава, направился в сторону Японского архипелага,