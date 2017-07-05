Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон не осознают роли Госдепартамента в продвижении интересов страны в мире, полагают сотрудники ведомства.

Они опасаются грядущих перемен, которые задумало новое руководство США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний доклад. В частности, работников ведомства беспокоят планы по сокращению бюджета Госдепартамента и увольнения сотрудников.

Более того, они выражают недовольство новым госсекретарем Рексом Тиллерсоном, ставя под сомнения его лидерские качества.

Администрация Трампа в следующем финансовом году планирует сократить расходы на внешнеполитическую деятельность на 28%. Также в планах властей уменьшить число сотрудников Госдепартамента США примерно на 9% (2,3 тыс. человек), уточняет ТАСС.