Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «Мегафону» частотные полосы для тестирования нового поколения связи 5G на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Как сообщает Минкомсвязь, подобные сети пятого поколения помогут определить условия использования перспективных сетей связи с точки зрения совместимости с другими радиослужбами.

«Мегафон» считает, что такая возможность позволит понять технические возможности сетей и условия использования радиочастотного спектра в будущем. В компании планируют подготовить рекомендации для отрасли по внедрению технологии 5G, пишет ТАСС.

В официальном сообщении мобильного оператора в Telegram говорится о создании тестовых зон связи пятого поколения на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани.