В Каире состоялось совещание, в котором приняли участие руководители разведок Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Бахрейна. На встрече обсуждался кризис в Персидском заливе.

Детали переговоров не уточняются. Известно лишь, что темой совещания стал Катар и его связи с террористическими группировками, передает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ряд стран Персидского залива в начале июня разорвал дипломатические отношения с Катаром. Доху обвиняют в поддержке террористических и экстремистских группировок.

Ранее сообщалось, что глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани передал через Кувейт ответ Дохи на требования арабских стран.