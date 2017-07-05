В китайской провинции Цзилинь в результате утечки и взрыва газа погибли пять человек, еще 89 пострадали.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города Сунъюань, инцидент произошел во вторник днем в районе Нинцзян городского округа Сунъюань. Сначала произошла утечка газа во время проведения ремонтных работ вблизи городской больницы. Когда сотрудники компании-оператора газопровода прибыли на место происшествия и проводили аварийные ремонтные работы, произошел взрыв.

Пострадали сотрудники больницы, пациенты, а также находившиеся рядом люди.

Из 89 пострадавших 14 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.