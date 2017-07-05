Власти Венесуэлы сообщили о гибели еще одного участника антиправительственных протестов. Об этом в Twitter написал глава МВД страны Нестор Ревероль.

По данным ведомства, 25-летний Энгерберт Дуке Чакон погиб при обращении с самодельным взрывным устройством в штате Тачира.

Молодой человек планировал использовать его против национальной гвардии, занимавшейся возвращением двух украденных цистерн с топливом.

Ревероль также призвал участников протестов к прекращению насилия.

Массовые протесты охватили Венесуэлу после попытки властей ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи. По последним данным, в ходе митингов погиб 91 человек, в том числе и Чакон.