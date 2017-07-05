Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования близким писателя Даниила Гранина, который скончался во вторник в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

Мединский отметил, что с уходом писателя «нас покинула целая эпоха». По словам министра культуры, Даниила Гранина отличала удивительная эрудиция и острота ума, а его произведения были зеркалом гражданской позиции автора, пишет «РИА Новости».

«Даниил Александрович писал не в угоду времени или обстоятельствам — своим незаурядным талантом он прежде всего служил интересам страны и ее народа», — говорится в телеграмме министра.

Соболезнования в связи с кончиной Даниила Гранина выразил российский президентский Совет по правам человека (СПЧ), сообщается на сайте СПЧ. В сообщении говорится о глубокой скорби Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в связи со смертью известного советского писателя.