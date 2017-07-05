В Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что в результате столкновения прогулочного теплохода с опорой моста в Санкт-Петербурге пострадали два человека.

Маломерное судно, на котором находились 35 человек, столкнулся с опорой моста Ломоносова через реку Фонтанку вечером во вторник, пишет ТАСС. В результате происшествия госпитализированы две женщины 33 и 64 лет в одну из больниц Петербурга.

По предварительной информации, причиной столкновения послужил отказ рулевого управления прогулочного теплохода.

По данному факту проводится проверка.