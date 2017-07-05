Команду девочек из Афганистана, участвующую в конкурсе по робототехнике, не пустили в США, передает Reuters.

Организаторы конкурса утверждают, что разрешение на въезд в страну получили команды из Ирана, Ирака и фактически Сирии. Это, как считает член афганской команды 17-летняя Лида Азизи, явное оскорбление народа Афганистана.

«Мы по-прежнему не знаем причины, по которым нам не выдали визы», — отметила 14-летняя Фатима Кадерян, подчеркнув, что они дважды обращались в посольство США в Кабуле.

В госдепартаменте США отказались называть причину отказа в визе.

Таким образом, шести членам команды придется наблюдать за конкурсом, который пройдет в Вашингтоне 16-18 июля, по видеотрансляции.

Ранее в СМИ появилась информация о запрете на въезд в США членам команды из Гамбии.