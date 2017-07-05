Высказывания главы МИД Польши Витольда Ващиковского относительно Степана Бандеры вредят украинско-польским отношениям, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский.

«Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений», — отметил украинский дипломат.

По его мнению, Киев должен потребовать от Польши соответствующих объяснений. Лубкивский расценил заявления Ващиковского как вмешательство во внутренние дела Украины.

«Мы сами будем решать, кто наши герои», — заявил Лубкивский в интервью телеканалу «112 Украина».

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава будет выступать против интеграции Украины с Евросоюзом до тех пор, пока в стране сохраняется культ Степана Бандеры.