Украина вновь подверглась хакерской атаке. Вторую волну удалось остановить киберполиции и СБУ, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

«Пик атаки планировался на 16:00. Стартовала атака в 13:40. До 15:00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е. Doc. Атака была остановлена», — написал глава МВД на своей странице в Facebook.

Аваков утверждает, что правоохранители изъяли серверы, на которых якобы обнаружены «следы воздействия киберпреступников из РФ».

Вирус-вымогатель Petya атаковал IT-системы в нескольких странах мира 27 июня. На Украине атаке подверглись правительственные учреждения, объекты инфраструктуры, а также коммерческие компании.

Киев заявляет о причастности российских спецслужб к инциденту. Москва отрицает все обвинения со стороны украинских властей.