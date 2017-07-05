Северная Корея, осуществив запуск баллистической ракеты, нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.

«Эти действия являются еще одним бесцеремонным нарушением резолюций Совета Безопасности и представляют опасную эскалацию ситуации», — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Совбез ООН призывает Пхеньян прекратить провокационные действия и выполнять международные обязательства.

Северная Корея утром во вторник, 4 июля, осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14». Пхеньян утверждает, что высота полета ракеты составила 2802 км, а дальность — 933 км.

Эти данные опровергают в Минобороны РФ и Пентагоне. По данным российских военных, ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела 510 км. Таким образом, КНДР осуществила пуск не межконтинентальной баллистической ракеты, а ракеты средней дальности.