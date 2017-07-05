Генсек ООН назвал пуск ракеты КНДР провокацией
Северная Корея, осуществив запуск баллистической ракеты, нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гуттериш.
«Эти действия являются еще одним бесцеремонным нарушением резолюций Совета Безопасности и представляют опасную эскалацию ситуации», — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Совбез ООН призывает Пхеньян прекратить провокационные действия и выполнять международные обязательства.
Северная Корея утром во вторник, 4 июля, осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14». Пхеньян утверждает, что высота полета ракеты составила 2802 км, а дальность — 933 км.
Эти данные опровергают в Минобороны РФ и Пентагоне. По данным российских военных, ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела 510 км. Таким образом, КНДР осуществила пуск не межконтинентальной баллистической ракеты, а ракеты средней дальности.