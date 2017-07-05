В Москве проводятся мероприятия по избавлению от незаконно построенных ограждений во дворах. За пять месяцев этого года в столице демонтировали около 100 шлагбаумов, установленных в обход закона. Всего в городе насчитывается более двух тысяч дворов с нелегальными ограждениями.

Для того чтобы установить шлагбаум, необходимо подать заявку на согласование с Советом муниципальных депутатов и набрать более 50% голосов на собрании собственников жилья за установку ограждения.

Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях профессор Михаил Виноградов уверен, что у шлагбаумов во дворах есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, они могут мешать специальным службам. С другой — угонять машины стали реже.

В пресс-службе Москомархитектуры «Известиям» сообщили, что новые районы будут планироваться исходя из новой градостроительной концепции, которая не предусматривает установление шлагбаумов. Единицей, формирующей жилые кварталы, станут урбан-блоки — несколько домов со свободным от автомобилей общим двором. При грамотном исполнении такой подход, по мнению экспертов, может изменить городскую жизнь.

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Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов