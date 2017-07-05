Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафой Джемилевым. Встреча проходила за закрытыми дверями.

Эрдоган принял украинского депутата в президентском дворце в Анкаре. Встреча длилась 45 минут.

Организация, которую возглавляет Джемилев, претендует на полномочное представительство крымско-татарского народа. В 2016 году Россия признала «Меджлис» экстремистской организацией.