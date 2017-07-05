Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал президенту России Владимиру Путину о проблемах, возникших с модернизирующими ЖКХ компаниями.

«Деньги с населения собраны, услуги оплачены, но мы видим, что даже половина этих средств, к сожалению, не дошла до модернизации наших коммунальных систем», — заявил Руденя.

Руденя также прокомментировал слова президента о том, что компании часть средств перераспределяют в другие регионы. «Не в другие регионы, а в другие страны», — отметил губернатор.

Политик рассчитывает, что с людьми, которые осуществляют эту деятельность, удастся договориться.

Также Руденя рассказал о подготовке региона к отопительному сезону. В частности, идет модернизация котельных. На эти нужды в 2017 году выделено около 400 млн рублей.

«Для нас это приоритетно, к сожалению, мы за какое-то время отстали в программах ЖКХ, теперь налаживаем», — резюмировал Руденя.