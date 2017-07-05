Итальянский фермер-художник Дарио Гамбарин неподалеку от Вероны украсил свое поле портретом российского президента Владимира Путина.

Портрет шириной в 135 метров Гамбарин создал с помощью трактора, сообщает Газета.ру. Таким образом фермер решил украсить поле в преддверии саммита G20 2017 года, который пройдет в Гамбурге. Портрет можно хорошо разглядеть только с большой высоты, при этом итальянец написал «Путин» на русском языке.

По словам художника, для реализации произведения искусств ему не потребовалось делать замеры, Гамбарин создал все за счет собственного глазомера и мастерства в управлении трактором.