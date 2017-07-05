Застреливший полицейского в суде в Турции покончил с собой
Мужчина, убивший полицейского в здании суда на северо-западе Турции, покончил с собой. Полиция считает, что инцидент не является терактом.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестный устроил стрельбу у здания суда в городе Гемлик.
Мужчина убил из охотничьего ружья офицера полиции, ранил адвоката, активиста оппозиционной Народно-республиканской партии Турции и взял в заложники одного человека, передает Daily Sabah.
Через какое-то время злоумышленник застрелился из ружья.
Личность преступника пока не установлена. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.