Мужчина, убивший полицейского в здании суда на северо-западе Турции, покончил с собой. Полиция считает, что инцидент не является терактом.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестный устроил стрельбу у здания суда в городе Гемлик.

Мужчина убил из охотничьего ружья офицера полиции, ранил адвоката, активиста оппозиционной Народно-республиканской партии Турции и взял в заложники одного человека, передает Daily Sabah.

Через какое-то время злоумышленник застрелился из ружья.

Личность преступника пока не установлена. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.