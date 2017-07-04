Директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (регулирующий орган ЕврАзЭС) Дмитрий Некрасов заявил, что магазины беспошлинной торговли могут появиться в зоне прилета российских аэропортов уже в 2018 году.

Такая возможность станет доступной благодаря новому Таможенному кодексу, который вступит в силу с 1 января 2018 года, пишет ФАН.

«Кодекс дает такую возможность, сейчас ее нет», — сообщил Некрасов.

Магазины duty free также могут открыться в морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропусков.