Магазины duty free могут появится в аэропортах РФ в следующем году
Директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (регулирующий орган ЕврАзЭС) Дмитрий Некрасов заявил, что магазины беспошлинной торговли могут появиться в зоне прилета российских аэропортов уже в 2018 году.
Такая возможность станет доступной благодаря новому Таможенному кодексу, который вступит в силу с 1 января 2018 года, пишет ФАН.
«Кодекс дает такую возможность, сейчас ее нет», — сообщил Некрасов.
Магазины duty free также могут открыться в морских, железнодорожных и автомобильных пунктах пропусков.