Матчи Кубка конфедераций, которые проходили в четырех городах России, посетили свыше 628 тыс. зрителей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она отметила, что полиция в полном объеме обеспечила правопорядок и безопасность гостей и участников турнира.

Кроме того, на миграционный учет в городах-организаторах поставлено 40 374 иностранных гражданина. Для их удобства было организовано круглосуточное дежурство переводчиков, уточняет агентство «Москва».

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победу в турнире одержала сборная Германии, в финале победившая Чили.

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