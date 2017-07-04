Министерство юстиции России опровергло информацию СМИ о том, что группе христиан был наложен штраф за коллективное чтение Библии в одном из кафе Сочи.

В сообщении Минюста, опубликованном на сайте ведомства поясняется, что штраф был наложен судом за нарушение требований федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а не за коллективное чтение священной книги в 2014 году.

«Опубликованная сегодня в СМИ информация о содержании позиции властей Российской Федерации по находящейся на рассмотрении Европейского суда по правам человека жалобе «Колясников против России» является искаженной в части, касающейся утверждения о необходимости согласовывать коллективное чтение Библии», - говорится в заявлении Минюста.

Минюст подчеркнул, что такая позиция не ограничивает конституционные права на свободу совести.