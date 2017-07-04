В Подольском районе Подмосковья задержан бывший сотрудник полиции, подозреваемый в совершении наезда на своем автомобиле на пожилую женщину. Экс-полицейский признал свою вину, сообщает Следственный комитет РФ.

Инцидент произошел 2 июля в деревне Поливаново со стороны улицы Центральной в сторону улицы Богородская. Следователь УМВД, двигаясь на личном автомобиле, совершил наезд 79-летнюю женщину. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавшая получила множественные телесные повреждения и была госпитализирована в больницу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу.