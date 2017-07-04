Международная правозащитная группа Amnesty International и один из местных бразильских исследователей разработали приложение для смартфонов, позволяющее отслеживать небезопасные районы Рио-де-Жанейро, где ведется перестрелка.

Приложение называется «Fogo Cruzado», что в переводе означает «перекрестный огонь». Целью приложения является предупреждение местных жителей об опасных маршрутах, пишет «РИА Новости». По словам разработчиком, информация поступает из данных полиции, а также из сообщений СМИ и очевидцев.

В связи с неблагоприятной криминогенной обстановкой в Бразилии, приложение поможет обезопасить людей от «случайных пуль», сообщает доброволец, помогающий поддерживать работу бесплатного приложения.