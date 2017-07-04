Сербский полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич принял решение расторгнуть контракт с «армейцами».

«Я покинул ЦСКА. Это все, что я могу пока сказать», — приводит слова 30-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

По некоторым данным, причиной такого решения стали финансовые разногласия между сербским игроком и столичной командой.

Зоран Тошич перешел в московский ЦСКА летом 2010 года, подписав с клубом контракт на пять лет, и сразу же открыл счет своим голам в России. Сначала Зоран забил в ворота «Анжи» в рамках РФПЛ, а потом — «Анортосису» в квалификации Лиги Европы. Постепенно он стал одним из лидеров команды и в марте 2010 года был назван болельщиками лучшим футболистом ЦСКА.

За время выступлений за армейский клуб Зоран завоевал три золота, три серебра и одну бронзу в рамках национального первенства. Также в его послужном списке — по две победы в Кубке и Суперкубке России. Всего Тошич отыграл за ЦСКА 241 матч, в которых забил 47 голов и еще 41 раз ассистировал партнерам по команде.

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