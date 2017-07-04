США настаивают на проведении закрытого совещания Совета безопасности ООН по факту очередного ракетного пуска КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на американского представителя в ООН.

По его словам, совещание, вероятнее всего, состоится в среду, 5 июля«.

Северная Корея совершила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-14» утром во вторник, 4 июля. Как утверждает Пхеньян, высота полета ракеты составила 2802 километра, а дальность — 933 километра.

Между тем в Минобороны России уточнили, что по их данным ракета пролетела свыше 510 километров, а высота ее полета не превысила 535 километров.

Таким образом, речь идет не об испытании межконтинентальной ракеты, а ракеты средней дальности. К аналогичному выводу пришло и Тихоокеанское командование ВС США.