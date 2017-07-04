Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал решение ректора Московской государственной юридической академии (МГЮА) установить мемориальную доску имени Иосифа Сталина.

В сообщении, опубликованном на сайте СПЧ, Федотов призывает ректора МГЮА демонтировать памятную доску и выражает надежду, что руководство академии в скором времени «исправит сделанную ошибку».

«Совет выражает надежду, что руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс», - подчеркнул Федотов.

Как сообщает Газета.ру, мемориальная доска Сталину была установлена 27 июня по приказу ректора МГЮА. Академия объяснила установку памятной доски постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года.