СПЧ призвал ректора МГЮА демонтировать мемориальную доску Сталину
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал решение ректора Московской государственной юридической академии (МГЮА) установить мемориальную доску имени Иосифа Сталина.
В сообщении, опубликованном на сайте СПЧ, Федотов призывает ректора МГЮА демонтировать памятную доску и выражает надежду, что руководство академии в скором времени «исправит сделанную ошибку».
«Совет выражает надежду, что руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей как попытка ресталинизации и потому вызвавшую столь бурный общественный резонанс», - подчеркнул Федотов.
Как сообщает Газета.ру, мемориальная доска Сталину была установлена 27 июня по приказу ректора МГЮА. Академия объяснила установку памятной доски постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года.