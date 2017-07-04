19-летний российский теннисист Андрей Рублев (95 место в рейтинге ATP) одержала победу в первом круге Уимблдона над итальянцем Стефано Травалью (155) — 6:7(3:7), 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут. Россиянин десять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок, реализовал шесть брейк-пойнтов. На счету представителя Италии 20 эйсов, семь двойных ошибок и пять выигранных брейк-поинтов.

Стоит отметить, что оба спортсмена пробились в основную сетку турнира через квалификацию.

Во втором круге Рублев сыграет с представителем Испании Альбертом Рамосом (22).