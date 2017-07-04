В Можайском районе Московской области водитель иномарки насмерть сбил подростка на велосипеде.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, ДТП произошло на 22-м километре дороги Уварово — Семёновка. Автомобилист за рулем Chevrolet Aveo сбил 15-летнего велосипедиста. Молодой человек от полученных повреждений скончался на месте.

Как отмечает агентство, водитель автомобиля с места не скрылся. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента.