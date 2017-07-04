В Ярославской области в детском оздоровительном лагере «Черная речка» зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В результате пятерых детей, отдыхавших в лагере, госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку помещений и пищеблока детского учреждения. Обследован персонал лагеря и отобраны пробы воды.

Вынесен протокол о временном запрете деятельности лагеря. По результатам проверок будет вынесено решение о привлечении виновных к административной ответственности.