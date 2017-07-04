Суд арестовал мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве в Зеленограде, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

По версии следствия, 2 июля в квартире дома в Зеленограде он распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между ними завязался спор, который перерос в драку. Подозреваемый нанес оппоненту не менее двух ударов молотком по голове. Травмы оказались смертельными.

Затем мужчина, желая скрыть улики, расчленил тело, вывез останки в Подмосковье и попытался их сжечь, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Житель Зеленограда полностью признал свою вину.