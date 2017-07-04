Международный валютный фонд (МВФ) отложил отправку пятого по счету транша Украине до конца этого года.

Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, очередной транш в размере $1,9 млрд будет задержан, так как власти страны не успевают провести нужные реформы.

При этом проведение пенсионной реформы идет по графику, также предпринимаются шаги по созданию антикоррупционного суда, но вот земельную реформу до конца лета парламент одобрить не успеет.

«Мы не успеем сделать это до каникул. Мы работаем над реформами, и пятый транш будет», — сказал Гройсман, передает «Газета.ру».