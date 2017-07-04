Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пожаловалась на растущее число фейковых новостей, на которые в последствии обращают внимание мировые лидеры. Об этом Симоньян рассказала во время своего выступления на встрече лидеров России и КНР с представителями медиасообществ и общественных организаций двух стран.

«Фейковые новости стали западней, в нее попадают миллионы людей, привыкшие доверять крупным медийным именам, которым давным-давно нельзя доверять. Откровенное вранье, которое раньше было уделом бульварных газет, теперь тиражируется уважаемыми СМИ и с их страниц переносится в уста свежеиспеченных мировых лидеров», — заявила Симоньян.

Главред RT предложила представителям китайской делегации вместе бороться с информационным терроризмом, который все чаще всплывает в западных СМИ.

Она также заявила, что со стороны РФ будет оказываться помощь китайским журналистам, и отметила, что канал уже принимал у себя на стажировку китайских коллег.