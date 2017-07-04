В Китае установили памятник ослу, которого бросили на съедение тиграм.

Монумент возвели в зоопарке на востоке Китая, сообщает Лента.ру. Скульптура, которая стоит на постаменте, называется «Монумент осла», что поясняет трагическую судьбу животного. Дело в том, что 6 июня осла столкнули на съедение тиграм неизвестные мужчины. Затем они пытались бросить хищникам козу, но им помешали охранники зоопарка.

Причиной жестокого обращения с животными явился конфликт между совладельцами учреждения. Один из них намеревался вывезти и продать зверей из зоопарка, когда в дело вмешались сотрудники охраны. После чего неизвестные решили кинуть животных на съедение тиграм.