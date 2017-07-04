По данным еженедельного мониторинга в период с 26 июня по 2 июля по факту присасывания клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратилось 229 человек (из них детей - 67). Общая инфицированность составила: боррелиями – 9,4%, анаплазмой – 8,3%.

Всего с начала сезона с укусами клещей обратилось 1379 человек (из них детей - 473). Насекомые замечены в парках, приусадебных участках и лесополосах, сообщает ИА «Тульские новости».

Клещевой энцефалит развивается через 1,5–3 недели после укуса. Вирус поражает серое вещество головного мозга, двигательные нейроны спинного мозга и периферические нервы. Осложнения при заболевании в основном представлены вялыми параличами рук.