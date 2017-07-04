Властям Эстонии предложили перезахоронить русских, покоящихся на Йыхвинском кладбище. Авторы соответствующей петиции сочли мысль о соседстве с представителями этой национальности невыносимым даже на том свете. Основные претензии — к оформлению могил. Традиционные русские эпитафии, лавочки и венки кажутся эстонцам лишними, большими и чересчур цветастыми.

Автор петиции об этнической зачистке кладбища — дочь старейшины лютеранского прихода. Документ также был благословлен лично пастором Петером Калдором.

«Беспорядок, когда людей одной культуры хоронят с людьми другой», — сообщил «Известиям» пастор.

Для того, чтобы соблюсти эту петицию, властям придется перекопать всё кладбище, потому что все кварталы давным-давно смешаны. Смотритель кладбища — коренная эстонка — оказалась меж двух огней. С одной стороны, закон есть закон, с другой — если русский придет к ней и скажет, что чувствует себя эстонцем, она найдет ему место.

Русские составляют почти половину населения Йыхве. Интересен тот факт, что несколько эстонцев, поставивших подписи под этой петицией, уже давно живут в Англии.

Даже местные власти не очень верят в успех инициативы, однако на рассмотрение документ всё-таки приняли.

Главный вопрос, волнующий русских в Йыхве — найдется ли им место на кладбище рядом с родными? Пенсионерка Вера Григорьевна приходит на могилу к своему мужу уже несколько лет — на широкой траурной плите уже выбито ее имя и год рождения. Последние восемь цифр добавят ее дети. Женщина говорит, что давно выбрала это место, но она еще не знает о том, что задумали авторы петиции.

Зачистить от «неправильных» могил хотят старую часть кладбища — по подозрительному стечению обстоятельств именно там находится захоронение советских солдат, которые отдали жизни, сражаясь с фашистами — немецкими и эстонскими.

Напомним, с 2007-го года в Эстонии действует закон, разрешающий перенос воинских захоронений с неподходящих мест. О том, что это место — именно такое, в Йыхве уже громко заявили.